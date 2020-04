Les CEO s’expriment : CAMON 15 Premier – le véritable smartphone avec un appareil ultra net en vision nocturne

Cela faisait quelques jours que TECNO Mobile (www.TECNOMobile.com) offrait à un groupe de 300 « Camera Experience Officers » l’opportunité d’essayer le tout nouveau smartphone de la série CAMON 15. Cette période d’essai-découverte touche maintenant à sa fin. L’événement a suscité un débat animé parmi les passionnés de photographie et de technologie quant aux solides performances du CAMON 15. Les avis des « CEO » sont tous de nature très positive.

Sélectionnés - avec la collaboration des inconditionnels de TECNO via les réseaux sociaux - pour leur aptitude à prendre des photos exceptionnelles, ces Camera Experience Officers, ou CEO, sont un groupe de passionnés essayant ce qui promet d’être l’appareil photo aux performances ultimes de TECNO. Outre le fait de contribuer à faire connaître ce nouveau venu au sein de la famille CAMON, la participation des CEO nous donne également l’occasion de savoir si ces utilisateurs estiment que le produit tient toutes ses promesses.

Jusqu’à présent, il semble que TECNO ne se soit pas trompé, car les premières impressions reçues par ce nouveau téléphone sont favorables.

300 talents aux avis convergents

Pour toute personne attendant la sortie du CAMON 15, les essais de ces 300 CEO représentent 300 points de vue personnels sur tout un ensemble de fonctionnalités innovantes, depuis la résolution ultra élevée de 64 mégapixels jusqu’aux modes de prise de vue dotés d’IA, comme le Super Night Mode.

D’après une de ces CEO, le véritable trait distinctif du CAMON 15 réside dans ses capacités de photographie de nuit, transformant ainsi les problématique liées à un manque de luminosité - et même à des scènes très sombres - en un plaisir parfaitement accessible.

Selon cette CEO : « Cela permet de faire ressortir chaque élément individuel d’une prise de vue nocturne, sans se perdre dans les zones d’ombre. Au lieu de l’obscurcissement habituel, ces photos bénéficient d’une netteté particulière, permettant ainsi d’avoir une scène vraiment artistique, de nuit ».

L’avis d’un autre CEO ne manquera pas d’éveiller l’intérêt de celles et ceux qui aiment travailler sur des sujets humains.

« Lorsque vous voulez prendre des photos dynamiques mettant en valeur les traits d’une personne, les fonctions IA de l’appareil sont exactement ce qu’il vous faut. Et des fonctions de ce type, le CAMON 15 n’en manque pas. J’apprécie tout particulièrement comment AI Beauty Shooting aide à accentuer les traits naturels du sujet afin d’obtenir un portrait magnifique ».

Mais ce qui revient le plus fréquemment dans les avis reçus concerne les capacités ultra HD du CAMON 15.

« Même si les smartphones sont de plus en plus souvent équipés de quatre objectifs, celui-ci parvient toujours à me surprendre. En termes de performance et de zoom, l’objectif principal de 64-MP répond à toutes vos attentes, mais il ne faut pas oublier l’appareil AI Lens, doté de tant de finitions supplémentaires, avec des paramètres pour tous les types de scénarios », a souligné un CEO disposant d’une impressionnante collection de photos prises avec le CAMON 15.

Zoom arrière avec le CAMON 15

Le feedback des utilisateurs est toujours utile, mais TECNO est allé plus loin que la plupart des autres marques pour obtenir les avis de personnes sachant vraiment comment utiliser au mieux un appareil photo intelligent.

Vous disposez donc d’un zoom x8 au moment de prendre la photo, mais aussi après, ce qui permet d’agrandir vos clichés sans perdre le moindre détail.

Avec l’appareil photo intelligent Sony 64-MP et un ensemble complet de fonctionnalités sous la main, le CAMON 15 a plusieurs cordes à son arc. Grâce au zoom x8 disponible même durant l’édition, les détails restent extraordinairement précis. Agrandissez vos photos, sans perdre une miette de détails.