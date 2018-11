Les États-Unis renforcent la capacité fluviale du Tchad dans la lutte contre le terrorisme

Les États-Unis ont offert, ce vendredi 16 novembre, à la direction générale de l’état-major de l’armée de terre, un don composé de 6 bateaux et 6 camionnettes avec des pièces de rechange pour couvrir deux années d’utilisation. Le montant du don, destiné à l'armée tchadienne, est estimé à 1,3 millions $. Il vise à renforcer la capacité de l’armée dans la lutte contre le terrorisme, selon l’Ambassade des Etats-Unis.



Le chargé d'affaires de l’Ambassade des États-Unis au Tchad, Richard Bell, a indiqué que ce matériel est destiné à la brigade de sécurisation fluviale dans la lutte contre Boko Haram et l'Etat Islamique (Daesh) dans le bassin du Lac Tchad. Il a ajouté que 13 soldats sont actuellement aux Etats-Unis en formation dans différents stages d'opérations tactiques fluviales, de communication et d'entretiens des bateaux et des armes.