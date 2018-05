Les Z'Improlabs Ados se sont présentés et ont accueilli leurs supporters dans leur fief au centre Pie X au quartier de l'Agdal à Rabat.

Le groupe d'improvisation théâtrale “Les Z’improlabs ados" s'est produit, le 12 mai 2018, au centre PIE X au quartier de l'Agdal à Rabat.



Coachés par le leader de l'impro au Maroc, Bob Ben Omar, dans le cadre des "Ateliers de Bob", une première au Royaume chérifien, “Les Z’improlabs ados 2018” se produisent dans le domaine de l’improvisation théâtrale et ce, en préparation à la participation du Maroc au prochain tournoi international de l’improvisation théâtrale qui aura lieu en France.



Ainsi, cette équipe, la première dans son genre constituée totalement d’adolescents performants dans l'improvisation théâtrale, défendra les couleurs du Maroc lors de ce tournoi face à des équipes françaises, suisses et belges.



Suite à son éclatante victoire contre l'équipe adulte de la CIR, le 28 avril 2018, l'équipe des Z'improlabs Ados continue sa préparation et a reçu LAMI, l'équipe Marocaine Professionnelle d'Impro, ce 12 mai 2018, au centre Pie X à Rabat.

Il convient de saluer ici les performances artistiques de Bob Ben Omar ainsi que sa dimension humaine qui font de cet amoureux du théâtre et des arts, de manière générale, un acteur social et artistique qui œuvre pour le bien-être des adeptes qui suivent sa formation, soit pour acquérir un niveau d’acteur ou simplement pour un développement et un épanouissement personnel.



Les Z'improlabs ont donc reçu LAMI pour 1h30 de folie face à un public venu nombreux pour assister à ce merveilleux évènement dans une ambiance ludique, conviviale et artistique.



L'improvisation théâtrale est une discipline artistique qui connaît un succès croissant sur la scène comme dans l’entreprise ou dans les écoles au Maroc.



La discipline donne des espaces de liberté et développe des compétences de créativité, d’imagination, d’écoute active, et de l'interaction avec le public.



Une nouvelle page vient donc de s'écrire dans l'histoire de l'improvisation marocaine avec la création de la toute première équipe 100% Adolescente "Les Z'improlabs Ados" !



Merci à tous les acteurs pour ce beau spectacle !



Farid Mnebhi.