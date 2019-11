Les élèves du programme Access Tunisie en visite à l’ambassade

L’ambassade des États-Unis a été heureuse de recevoir les élèves du programme Access English Microscholarship de Boussalem, Djerba, Tataouine et Monastir. Ce programme est financé par le Département d’Etat pour l’apprentissage de l’anglais. L’Ambassadeur Donald Blome a rencontré les élèves d’Access Tataouine et a eu une conversation interactive suite à laquelle il a répondu à leurs questions sur l’ambassade et sur les États-Unis. C’était une occasion parfaite de partager leurs histoires impressionnantes et de parler de l’impact positif de ce programme sur leurs vies et leurs communautés. Merci aux élèves d’Access pour votre visite!

