Les énergies renouvelables en Afrique : Regarder vers l'avenir

Alwihda Info | Par NJ Ayuk - 6 Juin 2023



La majorité de la capacité de production d'énergie renouvelable de l'Afrique a été générée par des projets principalement en Égypte, au Maroc, en Mauritanie et en Afrique du Sud.

Alors que les nations africaines cherchent à réduire la pauvreté énergétique, elles se trouvent à un carrefour unique en 2023. Alors que la plupart d'entre elles sont confrontées à un manque cruel d'infrastructures de production d'énergie, elles pourraient très bien disposer d'une abondance sans précédent d'options pour résoudre ce problème à l'avenir. La technologie éprouvée des combustibles fossiles restera un élément important de la solution, mais les sources d'énergie renouvelables sont prêtes, tant sur le plan technologique que politique, à commencer à combler les lacunes. En outre, le climat et la géographie de l'Afrique sont idéalement adaptés pour tirer parti des énergies renouvelables, ce qui donne au continent de belles perspectives de croissance dans ce secteur au cours des prochaines décennies, en particulier dans le domaine de l'hydrogène vert.



Aller dans la bonne direction



Selon le rapport « State of African Energy 2023 Q1 Report » (L'état de l'énergie en Afrique au 1er trimestre 2023) récemment publié par la Chambre africaine de l'énergie (AEC), l'Afrique ne contribue actuellement qu'à environ 2 % de l'énergie solaire photovoltaïque (PV) mondiale et à 1 % de l'énergie éolienne mondiale, et continuera donc à avoir besoin de combustibles fossiles pour atteindre ses objectifs énergétiques au cours de la prochaine décennie et au-delà. Le gaz naturel est la principale source d'énergie en Afrique, avec 45 % en 2023, et restera probablement supérieur à 40 % au moins jusqu'en 2030, avec un potentiel gazier en amont de plus de 450 billions de pieds cubes (tcf) encore en cours de développement.



La majorité de la capacité de production d'énergie renouvelable de l'Afrique a été générée par des projets principalement en Égypte, au Maroc, en Mauritanie et en Afrique du Sud. La capacité d'énergie renouvelable de notre continent en 2023 (définie comme solaire, éolienne et électrolyseur d'hydrogène dans notre rapport) devrait atteindre 21,5 gigawatts (GW) cette année et passer à près de 30 GW d'ici 2025.



Cette tendance à la hausse s'accentuera avec la mise en service de nouveaux projets solaires et éoliens au Maroc, en Algérie et en Éthiopie, ainsi qu'avec l'expansion de projets en Égypte et en Afrique du Sud. La capacité totale de tous les projets en cours, y compris ceux qui sont encore en phase de conception, devrait culminer à plus de 280 GW vers 2035-2036. Il y a ensuite la capacité de production d'hydrogène, qui augmente également en Afrique : Notre continent devrait fournir jusqu'à 7 % de la capacité mondiale de production d'hydrogène d'ici 2035.



L'énorme potentiel de l'hydrogène vert



L'hydrogène est reconnu depuis longtemps comme une source d'énergie puissante et propre, mais il n'est pas facilement disponible sur Terre sous forme gazeuse, et sa séparation de l'eau nécessite beaucoup d'énergie. Brûler du pétrole et du charbon pour produire de l'hydrogène n'a jamais eu de sens économique, et les difficultés de stockage et de transport n'ont fait qu'ajouter aux facteurs dissuasifs. Aujourd'hui, en Afrique, cet hydrogène "brun" est principalement utilisé pour la production d'engrais à base d'ammoniac. La croissance récente des énergies renouvelables a toutefois redonné espoir à ceux qui rêvaient d'une abondance d'hydrogène sans carbone. En utilisant l'énergie solaire et éolienne pour produire de l'hydrogène vert, l'énergie propre engendre plus d'énergie propre, et l'hydrogène peut alors supporter la charge lorsque le vent ne souffle pas et que le soleil ne brille pas, neutralisant ainsi l'une des plus grandes critiques à l'égard des énergies renouvelables.



Si l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord restent loin devant l'Afrique en termes de capacité éolienne et solaire, aucun d'entre eux n'a encore pris d'avance dans la production d'hydrogène vert. L'Afrique se trouve désormais sur la même ligne de départ que tous les autres pays, et les possibilités sont en effet considérables. La volonté de plus en plus pressante de lutter contre le changement climatique dans le monde entier rend les capitaux disponibles pour des projets comme jamais auparavant, et les nations africaines mettent la main à la pâte.



Le plan industriel Green Deal récemment dévoilé par l'Union européenne vise à promouvoir les énergies renouvelables et l'hydrogène en Afrique. Selon le rapport de l'AEC, la Namibie a signé des accords d'exportation d'hydrogène avec l'Allemagne et la Corée du Sud, la Mauritanie renforce sa capacité de transport par pipeline et l'Afrique du Sud contrôle environ 90 % des réserves mondiales de métaux du groupe du platine, qui sont essentiels à la fabrication d'électrolyseurs à membrane électrolyte polymère. CWP Global, le plus grand producteur d'énergie renouvelable en Afrique avec près de 25 % de la capacité actuelle annoncée, travaille avec la société nord-américaine Bechtel sur des projets en Mauritanie, au Maroc et à Djibouti, dont la capacité totale s'élèvera à 88,5 GW lorsqu'ils seront achevés. La croissance de l'hydrogène pourrait permettre à l'Afrique d'atteindre 7 % de la capacité mondiale en matière d'énergies renouvelables d'ici à 2035.



Une étude réalisée en 2022 à la demande de la Banque européenne d'investissement, de l'Alliance solaire internationale et de l'Union africaine, avec le soutien du gouvernement mauritanien, de HyDeal et de CGLU Afrique, a établi qu'un investissement de 1 000 milliards d'euros dans la production et le transport d'hydrogène vert pourrait fournir l'équivalent de plus d'un tiers de la consommation totale d'énergie actuelle de l'Afrique (7 exajoules d'énergie supplémentaires par rapport à la consommation de 19,9 exajoules en 2021). L'étude suggère que l'hydrogène pourrait éventuellement être produit de manière viable pour 2 USD par kilogramme, soit près de la moitié du prix de l'hydrogène provenant du reste du monde.



Dans son rapport Africa Energy Outlook 2022, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) indique que la baisse mondiale du coût de production de l'hydrogène pourrait permettre à l'Afrique d'exporter de l'hydrogène vert vers l'Europe à des prix compétitifs à l'échelle internationale d'ici à 2030. L'AIE va même plus loin en prédisant qu'à long terme, l'Afrique est capable de produire jusqu'à 5 000 mégatonnes d'hydrogène par an, soit l'équivalent de l'approvisionnement énergétique mondial total actuel. L'AIE estime que l'Afrique - et l'Afrique du Nord en particulier - possède 60 % des meilleures ressources solaires du monde, ainsi qu'un énorme potentiel éolien autour des côtes nord et sud et de la Corne de l'Afrique, ce qui est essentiel pour cette prédiction.



Outre la production d'énergie, l'hydrogène vert offre quelques autres avantages qui méritent d'être soulignés. Comme la combustion de l'hydrogène crée de l'eau, l'infrastructure de l'hydrogène peut avoir un impact direct sur l'approvisionnement en eau propre dans des endroits où la sécheresse et les pénuries d'eau chroniques sont des menaces fréquentes. L'augmentation de la production d'engrais grâce à ce même hydrogène peut également renforcer la sécurité alimentaire de l'Afrique en rendant davantage de terres plus fertiles.



Arriver à bon port



Les promesses sont belles, mais elles ne se concrétisent pas sans la pratique. Pour réaliser le potentiel des énergies renouvelables et de l'hydrogène vert en Afrique, il ne suffira pas de jeter de l'argent par les fenêtres. Les nations africaines doivent mettre en place les cadres économiques, juridiques et politiques nécessaires à la croissance et à la prospérité de cette nouvelle industrie, et veiller à ce que les populations, les entreprises et les communautés africaines prennent conscience des opportunités économiques qu'offre l'industrie des énergies renouvelables.



Une planification nationale et une réglementation solide seront nécessaires pour assurer la stabilité et la responsabilité. Des mesures d'incitation contribueront à mobiliser les investissements du secteur privé, et des projets pilotes pourront démontrer la viabilité de la technologie aux investisseurs et au public. Des partenariats nationaux et internationaux d'importation et d'exportation fondés sur les principes du marché renforceront la demande, tout comme l'éducation du public sur les avantages des énergies renouvelables. La formation d'une main-d'œuvre africaine qualifiée, capable d'entretenir, de développer et d'innover ces technologies sans dépendre lourdement des fournisseurs étrangers, est également un élément crucial de l'indépendance énergétique. Le développement du capital humain est aussi important que la construction d'infrastructures physiques si l'on veut que cette entreprise soit couronnée de succès.



Bien que les combustibles fossiles soient loin d'avoir disparu et qu'ils occupent toujours une place importante dans le bouquet énergétique de l'Afrique, les énergies renouvelables joueront un rôle de plus en plus important dans l'avenir de l'Afrique. En capitalisant sur ses plus grands atouts naturels et en s'associant à un marché international avide et affamé, l'Afrique peut s'assurer un avenir prospère où des millions de personnes pourront enfin allumer.





