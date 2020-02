Les lauréats du prix Al-Sumait pour le développement de l'Afrique dans le domaine de la sécurité alimentaire ont reçu leur prix lors d'une cérémonie spéciale qui s'est tenue à Koweït

L'adjoint de son Altesse l'Émir du Koweït, son Altesse le prince héritier Sheikh Nawaf Al Ahmed Al Sabah, a décerné le prix AlSumait 2019 (AlSumaitPrize.org), qui comprend un million de dollars, une médaille d'or et une plaque lors d'une cérémonie spéciale tenue au Bayan Palace au Koweït.

Les lauréats conjoints du 2019, Cycle de sécurité alimentaire du prix, de l'Africa Rice Centre (Africa Rice) (AfricaRice.org) et de la Pan Africa Bean Research Alliance (PABRA) (PABRA-Africa.org), ont reçu la moitié de chaque prix d'un million de dollars.

Dr Robin Buruchara, Directeur de la PABRA, déclare « C’est un immense honneur, et cela encourage grandement nos partenaires à en faire davantage… à long terme, la récompense nous aidera à échelonner nos accomplissements, afin qu’ils atteignent et aient un impact sur nos bénéficiaires dans toute l’Afrique ».

Dr Harold-Roy Macauley, Directeur général d’Africa Rice, déclare « C’est un immense honneur et un privilège de recevoir ce prix » et poursuit en disant

« Nous utiliserons l’intégralité de l’argent du prix pour soutenir le développement de systèmes semenciers plus efficaces, tout particulièrement grâce à l’initiative majeure récemment établie par Africa Rice afin de répondre à la demande de grains de riz de qualité pour la sécurité alimentaire et la création d’emplois pour la jeunesse et les femmes. »

Initiative de Son Altesse Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al- Sabah, Émir de l’état du Koweït, le Prix Al-Sumait pour le développement de l'Afrique est conçu pour récompenser les initiatives et recherches innovantes et inspirantes des individus et des organisations qui répondent aux défis auxquels le continent africain est confronté. Le prix reconnaît et honore des individus ou des institutions qui contribuent au développement économique et social, au développement des ressources humaines et aux infrastructures en Afrique.

Dr. Shihab-Eldin, Directeur général du KFAS (ou fond koweïtien pour l’avancée des Sciences), qui administre cette récompense, explique que les efforts des deux gagnants (Africa Rice et PABRA) ont eu un impact significatif, en améliorant les vies de millions de personnes souffrant de malnutrition, en augmentant la production et en améliorant la valeur nutritive des cultures agricoles vitales sur le continent africain, en plus de leur participation au développement du rôle des femmes dans le secteur agricole.

Le Conseil d'administration du Prix comprend M. Bill Gates, coprésident de la Fondation Bill & Melinda Gates, M. Makhtar Diop, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique, M. Daniel Gustafson Directeur général adjoint de la FAO, et M. Abdulatif Al-Hamad, Directeur général et président du conseil d'administration du Fonds arabe pour le développement économique et social.

Le prix, qui est décerné sur une base annuelle, est administré par la Kuwait Foundation for the Advancement of Science (KFAS.com). Les candidatures pour le cycle d'éducation sont invitées et peuvent être reçues jusqu'au 30 juin 2020.

