Liban : la Francophonie réitère son appel à un cessez-le-feu immédiat

A l’occasion de la Conférence internationale de soutien à la population et à la souveraineté du Liban, organisée par la France, la secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, a renouvelé son engagement à ce pays pilier de la Francophonie au Moyen-Orient.



Rappelant la Déclaration de solidarité avec le Liban, adoptée par les 93 États et gouvernements réunis lors du XIXe Sommet de la Francophonie le 5 octobre dernier, qui appelle notamment à un cessez-le-feu immédiat et durable, au respect du droit international et à l’élection d’un président de la République, la secrétaire générale a souligné la place historique du Liban au sein de la grande famille francophone : « La francophonie est vivante au Liban, et le Liban fait rayonner la francophonie dans la région, et à travers le monde par sa diaspora, ses artistes, ses intellectuels et ses acteurs économiques. Pays phare de la langue française au Moyen-Orient depuis son adhésion en 1973, la stabilité de cet Etat membre de la Francophonie est cruciale pour préserver les valeurs de tolérance et de diversité culturelle que nous portons ensemble ».



La solidarité de l’Organisation internationale Francophonie (OIF) s’est exprimée ces dernières années par la mise en place d'un Plan d'action pour la promotion de la langue française, l'éducation et l'autonomisation des femmes. En 2022, l'OIF a déployé une mission électorale de la Francophonie (MEF) pour les élections législatives, suivie d’une contribution au programme d’assistance électorale au Liban.



L'ouverture de la représentation de l'OIF pour le Moyen-Orient à Beyrouth, en octobre 2022, puis la tenue d'une mission économique et commerciale en octobre 2023, sont autant d’expressions de cette solidarité avec les jeunes libanais et les femmes libanaises.



Face aux conséquences humanitaires tragiques du conflit en cours, qui viennent exacerber une crise multidimensionnelle profonde que traverse le pays, la secrétaire générale a annoncé la mise en place d’un plan de solidarité de l’OIF pour le Liban qui devra répondre aux besoins urgents du peuple libanais, dans une approche concertée avec l’ensemble des acteurs mobilisés sur le terrain.



L’OIF, véritable trait d’union et de solidarité entre les peuples partageant le français, se tient fraternellement aux côtés du Liban.