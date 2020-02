Libye – Déclaration conjointe des Ambassades de France, d’Allemagne, d’Italie, du Royaume-Uni et des Etats-Unis, et de la Délégation de l’Union européenne

Les Ambassades de France, d’Allemagne, d’Italie du Royaume-Uni et des Etats-Unis, ainsi que la Délégation de l’Union européenne, saluent les progrès considérables accomplis, dans le cadre des pourparlers facilités par les Nations-Unies à Genève, vers un cessez-le-feu durable en Libye. Nous espérons également que les négociations politiques démarreront sous les auspices des Nations-Unies le 26 février, conformément à la résolution 2510 (2020) du Conseil de Sécurité de l’ONU. Alors que des personnalités libyennes responsables se rassemblent pour dialoguer de manière sérieuse et pacifique sur les questions qui les divisent, nous appelons toutes les parties à s’abstenir de tout obstructionnisme et à s’engager à négocier de bonne foi tandis que la Libye avance vers sa transition démocratique.