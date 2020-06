Libye : La France évoque une "responsabilité historique et criminelle" de la Turquie

Le chef de l'État français Emmanuel Macron a déclaré lundi, lors d'un déplacement en Allemagne, que la politique de la Turquie en Libye est "inacceptable". Il a pointé du doigt la "responsabilité historique et criminelle."



"C'est la responsabilité historique et criminelle de la Turquie, qui prétend être membre de l'Otan", a dit Emmanuel Macron qui a évoqué une menace pour les pays voisins dont le Tchad.



Il a estimé que la Turquie est " le premier intervenant extérieur" en Libye.



La Turquie n'a pas tardé à réagir et a critiqué une "mentalité destructrice". Selon le chef de la diplomatie turque, Mevlüt Cavusoglu, la France est présente en Libye "que pour défendre ses intérêts".



Le président français Emmanuel Macron prend part ce mardi à Nouakchott, en Mauritanie, à un sommet du G5 Sahel.



En 2011, l'ex-dirigeant Mouhammar Kadhafi a été évincé du pouvoir et tué à la suite d'une opération militaire autorisée par l'ONU, sous impulsion de plusieurs pays dont la France. Depuis ce bouleversement, la Libye est plongée dans un chaos.