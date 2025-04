Libye : Opération de sécurité contre la contrebande dans le Sud

Les forces de sécurité conjointes en Libye, conformément aux ordres du Comité de réorganisation du Sud, ont lancé une vaste campagne de sécurité visant à éradiquer les activités de contrebande dans le pays. Cette opération est particulièrement ciblée sur les repaires notoires de contrebandes de carburant, de drogue, d'alcool et d'êtres humains.

Zones Ciblées

Les interventions se concentrent sur les régions d'Al-Hamira et d'Umm Al-Aranib, qui sont connues pour être des points chauds pour ces actes illégaux. L'opération vise à renforcer la sécurité dans ces zones, souvent affectées par la criminalité organisée et les réseaux de trafic.