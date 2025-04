MSF : Engagement renforcé entre l'humanitaire et les médias au Tchad

Jean Bourges, représentant de MSF au Tchad, lors de son discours de clôture, a rappelé les origines de l'organisation créée en 1971, soulignant l'importance cruciale des médias pour la visibilité et l'efficacité de leur mission humanitaire. Il a insisté sur la nécessité de collaborer étroitement avec les médias, particulièrement dans les services d'urgence pour mieux répondre aux besoins des populations vulnérables et des réfugiés.



La session a permis aux journalistes d'exprimer leurs préoccupations concernant certaines actions sanitaires de MSF et le retard dans la réponse aux inondations de 2024 qui ont affecté N’Djamena et ses environs. Les réponses fournies par les experts présents ont clarifié les défis rencontrés par MSF et les stratégies adoptées pour améliorer leur intervention.



Ce café de presse marque un pas vers une collaboration plus transparente et efficace entre MSF et les médias tchadiens, espérant que ce dialogue continu aidera à mieux informer le public et à renforcer l'impact de MSF dans la gestion des crises sanitaires.