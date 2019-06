Mali : Les violences au centre du pays atteignent une ampleur sans précédent

Alors que le Mali est déjà confronté à une crise politico-sécuritaire depuis 2012, la violence s’est intensifiée dans la région du centre et affecte gravement la population civile au point d’engendrer une crise humanitaire sans précédent. Parallèlement à ses projets réguliers, MSF apporte une réponse aux urgences dans cette zone afin de venir en aide aux personnes les plus vulnérables. Malgré les difficultés liées au contexte sécuritaire, des cliniques mobiles ont été déployées afin d’offrir des soins curatifs, préventifs et psychologiques aux populations affectées par la violence et qui n’ont plus accès aux soins de santé.

« Un climat de violence s’est désormais installé dans le quotidien des populations du centre et du nord du pays. Dans le centre cependant, les incidents sécuritaires et les conflits intercommunautaires n’ont cessé de croître depuis plus d’un an, Constate Patrick Irenge, coordinateur médical de Médecins Sans Frontières (MSF) à Bamako depuis 2017. Lesmassacres du village d’Ogossagou (mars 2019) et dernièrement du village de Sobane (juin 2019) qui ont fait respectivement 160 morts et 35 morts, dont 24 enfants (bilan du 17 juin 2019), en sont la triste preuve. Le bilan lourd de ces attaques a d’ailleurs généré une couverture médiatique internationale et provoqué l’indignation générale. Malheureusement, bien que la violence inouïe de ces événements funestes soit singulière, il ne s’agit là que de deux exemples parmi une multitude d’autres. » La région de Mopti est en effet aujourd’hui frappée de façon récurrente et à une fréquence quasi quotidienne par des attaques ou des violences qui affectent les populations civiles, créant ainsi un climat d’insécurité, de peur et de méfiance.