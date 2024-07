Les Forces Armées Maliennes (FAMa) ont été félicitées pour avoir repris la région de Kidal en novembre 2023 et la localité d'In-Afarak le 22 juillet 2024. La Russie a exprimé son soutien inconditionnel envers le Mali et le Niger, tout en déplorant les critiques visant ces avancées sécuritaires.



Cet engagement de la Russie témoigne de son soutien envers les initiatives sécuritaires des autorités maliennes et nigériennes face à la menace persistante du terrorisme. Cette déclaration met en lumière la collaboration étroite entre la Russie et ses partenaires sahéliens, en particulier le Mali et le Niger, dans le domaine de la sécurité et de la défense.



