Mali : Un convoi de la Minusma pris pour cible à Gao

Dans la matinée du 26 octobre 2023, « un convoi logistique allant d'Ansongo à Labbezanga, région de Gao, pour rapatrier l'équipement du contingent nigérien, a été pris pour cible à 50 km au sud d'Ansongo par quatre hommes armés non identifiés », a annoncé jeudi, la Mission de l’ONU au Mali.



D’après la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (Minusma), les assaillants non identifiés « ont ensuite pris la fuite ».



La Minusma avait annoncé ce 23 octobre qu’elle avait achevé le retrait accéléré de toutes ses troupes et son personnel civil de sa base à Tessalit le 21 octobre 2023.



« Cependant, la Mission reste préoccupée par la sécurité d'un convoi terrestre se dirigeant vers Gao, un trajet de plus de 550 kilomètres », s’est inquiétée la Mission de l’ONU au Mali.



« Le départ de Tessalit marque la première fermeture d'un camp de la Minusma dans la région de Kidal au nord du Mali, dans un contexte où la situation sécuritaire se détériore mettant en danger la vie de centaines de personnels civils et en uniforme », avait ajouté la Mission.