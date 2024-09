Mali : des points sensibles de Bamako visés par des attaques terroristes

Dans un communiqué publié par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile du Mali, ce 17 septembre 2024, le gouvernement annonce que, « ce matin à l'aube, des points sensibles de la capitale ont été visés par des attaques terroristes, notamment les écoles de la Gendarmerie à Faladié ». Les opérations de ratissage sont actuellement en cours dans toute la zone.



« La vive réaction des Forces de Défense et de Sécurité a permis de repousser ces attaques », poursuit le communiqué. En cette circonstance, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile rassure les populations que la situation est totalement sous contrôle, et les invite à vaquer librement à leurs occupations.



Enfin, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile compte sur la vigilance et l'esprit patriotique des populations, « tout en les exhortant à signaler aux Forces de Défense et de Sécurité, tout mouvement suspect ou fait digne d'intérêt ».