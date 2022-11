Mali : guéri, le premier ministre Choguel Maïga pourrait bientôt reprendre ses fonctions

Après une retraite médicale de quelques mois, le Dr Choguel Kokala Maïga, a choisi pour sa première sortie publique, rencontrer le président de la transition, colonel Assimi Goïta.



"Visiblement en pleine forme, à l’allure sportive, souriant à tout bout de champ, le Premier ministre a laissé entendre, à sa sortie d’audience que son état de santé s’est amélioré aujourd’hui et que c’est la raison de sa présence à Koulouba", rapporte la Présidence.



« Je voudrais saluer et féliciter le Président et toute son équipe pour le travail colossal qui a été abattu ces quatre derniers mois qui ont été très difficiles pour les autorités », a indiqué le Dr Choguel Kokala MAIGA tout en précisant : « En ce qui nous concerne, sous son autorité pour ainsi dire, nous sommes condamnés à réussir, parce qu’il n’y a pas autre choix.



Du point de vue du Premier ministre, « quand on décide de prendre sa souveraineté en main, il n’y a pas de demi-mesure, il n’y a pas de marche arrière ».



Le chef du gouvernement rassure être déterminé aux côtés du président de la transition, « à conduire l’action qu’il m’aura confiée, que les Maliens m’auront confiés jusqu’au bout ».



« C’est la reprise presque, avec le Président, dans quelques jours, nous allons décider. Mais le simple fait de venir le rencontrer montre que nous sommes déjà dans la reprise », a-t-il conclu.