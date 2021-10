Mali : le représentant de la CEDEAO déclaré « persona non grata »

Hamidou Boly, le diplomate de nationalité burkinabè, « a 72 heures pour quitter le territoire national », à compter de ce lundi 25 octobre 2021 », peut-on apprendre du communiqué officiel. Ce dernier est donc tenu de quitter le territoire malien pour « agissements incompatibles avec son statut ».



En effet, le Mali a déclaré « persona non grata », le représentant spécial de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) Hamidou Boly, « au vu de ses agissements incompatibles avec son statut », a annoncé, lundi 25 octobre, le ministère malien des Affaires étrangères. Le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, a expliqué cette décision par le fait que Hamidou Boly « est engagé avec des groupes, des individus, de la société civile comme du monde politique et même du monde de la presse qui entreprennent des activités hostiles à la transition et qui ne cadrent pas du tout avec sa mission ».



Interrogé lundi soir par la télévision publique, il a ajouté que Hamidou Boly « a outrepassé sa mission » de diplomate. Il a toutefois précisé qu’avec la Cédéao, Bamako souhaite « continuer à avoir les relations de coopération » et demandé à l’organisation régionale « de désigner une autre personne qui a conscience des limites de son mandat ». Cette décision d'expulsion intervient « après plusieurs mises en garde adressées à l'intéressé à travers sa hiérarchie », avait précédemment expliqué le ministère.



L'annonce du gouvernement malien a lieu dans un contexte diplomatique délicat, alors que la junte au pouvoir au Mali, après deux putschs successifs en août 2020 et mai 2021, affiche de plus en plus clairement sa volonté de reporter les élections présidentielle et législatives devant permettre un retour à un pouvoir civil. Le diplomate burkinabè était en fonction depuis juillet 2019.