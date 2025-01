Manifestation à Paris : La diaspora africaine réclame le départ des forces françaises du Tchad

Revendications des Participants

Départ des Forces Françaises : Un appel clair au retrait des troupes françaises des territoires africains.

: Un appel clair au retrait des troupes françaises des territoires africains. Souveraineté Africaine : Un souhait de voir les pays africains exercer pleinement leur souveraineté et prendre le contrôle de leur avenir, sans ingérence extérieure.

Contexte

Lors de cet événement, les participants ont exprimé plusieurs revendications, notamment :Ce rassemblement s'inscrit dans un mouvement plus large visant à questionner la présence militaire française en Afrique et à promouvoir une autonomie plus forte pour les nations africaines. Les membres du CODAD ont insisté sur l'importance d'une véritable indépendance pour permettre un développement durable et respectueux des aspirations des populations africaines.Ce type d'action souligne les préoccupations croissantes au sein de la diaspora africaine concernant les relations entre l'Afrique et les anciennes puissances coloniales, ainsi que le désir d'une gouvernance plus autonome et responsable sur le continent.Cette manifestation organisée par le CODAD témoigne d'un profond désir de changement en Afrique. Les revendications des manifestants appellent à une réflexion sur le rôle de la France en Afrique et sur les modalités d'une coopération plus équitable et respectueuse de la souveraineté des États africains.