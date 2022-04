Marius Mouandilmadji: "nous nous excusons auprès du peuple tchadien"

L'attaquant des SAO du Tchad, Marius Mouandilmadji, a adressé ses excuses au peuple à la suite de l'élimination de la sélection nationale au tour éliminatoire de la Coupe d'Afrique des nations 2023.



"La douleur est tellement immense que j’ai pas les mots pour exprimer la grandeur de cette immense déception au vu de l’objectif et du soutien que vous nous avez apporté (la mobilisation, la force, le soutien)", a déclaré Marius Mouandilmadji sur sa page Facebook ce 3 avril.



"On a donné tous ce qu’on pouvais donner mais le destin en a décidé autrement. Je suis désolé, on est désolé pour ce résultat et nous nous excusons auprès du peuple tchadien car vous avez été formidable. Vous voir nous supporter et crier donne de frissons incroyables", a ajouté l'attaquant.



Le Tchad a fait une double confrontation contre la Gambie à Yaoundé et à Rabat. Les SAO se sont inclinés sur un score global de 3-1.