Mauritanie Rugby – Journée Internationale De La Femme

La commission féminine de la fédération Mauritanienne de rugby a célébrée ce dimanche 8 mars 2020, la journée internationale de la femme. Cette année cette activité a revêtue un caractère particulier, car la commission féminine de Mme HABY KOUME a lancée le démarrage de cet événement par un débat de sensibilisation des parents et des jeunes filles sur les différentes formes de violences faites aux femmes. World Rugby a pris comme slogan « EACH FOR EQUAL » pour marquer et célébrer la journée internationale de la femme.

Ce sont 120 filles, 20 parents de familles et 20 éducatrices et benevoles de la FMR qui ont déroulées le programme, respectivement le débat qui fut très riche au vue des échanges et en terme de nombre de participantes, suivi d’une animation de matchs et de jeux pour les filles et enfin toutes les participantes ont fait un goûter partager dans la cour de l’école Souleymane BALL ou se tenait cette activité en l’honneur des filles et des femmes du rugby en Mauritanie. Ce fut un grand moment de solidarité, de partage et de brassage entre toutes les filles des différentes communes de Riyadh, d’El Mina, de Sebkha.

La commission nationale du rugby féminin et développement a fait d’une réussite cette matinée, un nouveau pas vient d’être franchi dans la dynamisation de la vie de cette commission mais plus important la mise en confiance et l’écoute de la part des familles vis à vis du rugby chez les filles. Il faut dire que la pratique du rugby pour la plupart des filles et la fréquentation de la maison de rugby contribuent à une forme d’émancipation et d’affirmation de leur capacité à intégrer et partager les mêmes activités sportives qui sont trop souvent dédié exclusivement aux garçons.

Cette belle journée a été achevée à la maison de rugby, ou toutes les filles ont continuées à profiter de la fête et du repas qu’elles ont elles même cuisinée pour toutes les filles et femmes (joueuses, éducatrices et responsables).

Dés la semaine prochaine Mme Haby KOUME et ses collaborateurs de la commission nationale du rugby féminin et du développement vont coordonner pour participer à la semaine de la francophonie. Cette activité de développement de la petite catégorie aura lieu dans la commune de RIYADH (PK 12). Ce tournoi sera sous forme d’olympiades sur les dunes de Riyadh et 150 enfants seront attendu.

Contact de Presse:

rugby@apo-opa.com

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/mauritanie-r...