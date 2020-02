Mauritanie Rugby – Super Week Formations 21 au 23 février 2020

La fédération Mauritanienne de rugby a eu l’honneur d’accueillir du 21 au 23 février 2020, Mr MOSTAFA JELTI (Manager du programme GIR en Afrique) pour une visite d’audite de la FMR. En marge de la visite, il a eu à animer deux sessions de formations respectivement avec douze (12) éducateurs Get Into Rugby et dix (10) entraîneurs de Niveau 1 au rugby à XV.

Ces deux formations ont permises d’une part aux différents participants d’acquérir de nouvelles compétences dans la massification et la pratique du rugby chez les enfants, les adolescents dans les quartiers et les écoles. D’autre part les entraîneurs ont profité de la qualité de la formation de Mostafa Jelti pour optimiser leurs connaissances et la gestion de leurs équipes de rugby à XV. Ces deux jours de formations ont été agréablement vécu dans un cadre interactif, riche en expériences et d’échanges entre les stagiaires et le formateur.

Ce stage de formation de Rugby Afrique en Mauritanie est une belle opportunité qui rentre en droite ligne avec le plan quadriennal 2020-2024 de la FMR dans le volet prioritaire de la formation des cadres techniques du rugby Mauritanien. Les différents types de formations et les niveaux de compétences sont en train de se mettre en place depuis quelques mois et cela commencent a porter ses fruits tant au niveaux des établissements scolaires en atteste l’organisation du premier festival scolaire de rugby qui a eu lieu le 22 février 2020 à Nouakchott; sans oublier les équipes seniors et juniors qui sont encadrées par des entraîneurs motivés et volontaires malgré le manque expérience sur un banc de touche.

La suite de la saison pour les formations des éducateurs, aux arbitres en passant par les médicaux est dans une bonne dynamique grâce au programme annuel des formations qui suit son cours avec un accompagnement de la part de Rugby Afrique et World Rugby avec l’envoi d’expert et de matériels pour consolider les avancées dans ce vaste chantier.

Tous nos remerciements à Mostafa Jelti et à Rugby Afrique, pour les vingt-cinq (25) ballons offert et la tenue d’arbitre.

Contact de presse :

Rugby@APO-opa.com

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/mauritanie-r...