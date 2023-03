Medvedev : les décisions de la CPI sont nulles et non avenues pour la Russie

Les décisions de la Cour pénale internationale (CPI) sont nulles et non avenues parce qu’elles sont fondées sur la volonté de seulement quelques pays.



C’est ce qu’a souligné le vice-président du Conseil de sécurité de Russie, Dmitri Medvedev, dans une interview aux médias russes, dont TASS, et aux internautes du réseau social russe VK.



« La Cour pénale [internationale] est une espèce de nullité juridique, impuissante sur le plan du droit international, qui n’a fait rien de substantiel depuis sa création », a insisté l’homme politique. Il a fait remarquer que la CPI « est fondée sur la volonté des pays, mais pas de tous les pays, loin de là ».



« Quelle a été la force du tribunal de Nuremberg ou du tribunal de Tokyo et de quelques autres ? Ils étaient issus d’une décision collective. Oui, c’était une décision ad hoc, c’est-à-dire pour une seule fois. Mais elle exprimait néanmoins la volonté collective des pays », a expliqué M. Medvedev.



Dans le cas de la CPI, « un groupe de pays qui avaient rejoint la CPI (comme vous le savez, ni la Fédération de Russie, ni les États-Unis d’Amérique, ni la République populaire de Chine n’ont rejoint ce groupe des pays) a dit : Nous créons une cour permanente pour juger des pays et des hommes politiques pour des crimes commis », a-t-il poursuivi.



« Mais il y a même une question purement juridique qui surgit : sur quel fondement voulez-vous juger des pays étrangers ou des dirigeants d’un pays étranger si ce pays n’a pas rejoint la CPI? Et si vous ne reflétez pas la volonté de toute l’humanité sur certains points, sur certaines questions essentielles ?



Par conséquent, sa compétence pour nous n’est pas seulement douteuse, mais nulle », a conclu l’homme politique russe.