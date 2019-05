Message de S.E. Monsieur Moussa Faki Mahamat, Président de la Commission de l’Union africaine, à L’occasion de la Journée de l’Afrique sur le Théme:“Année Des Réfugiés, des rapatriés et des déplacés Internes: Pour des solutions durables au déplacemen

Africaines, Africains,

Chers frères et sœurs du Continent et de la Diaspora,

En ce jour de célébration du 56ème anniversaire de la naissance de l’Organisation de l’unité africaine (OUA), ancêtre de l’Union africaine, je voudrais vous adresser ce message de foi renouvelée en la réalisation de notre vision commune, celle de «l’Afrique que nous Voulons», consignée dans l’Agenda 2063. C’est ici à Addis Abeba que les Chefs d’Etat et de gouvernement ont porté sur les fonts baptismaux, après de longues journées d’âpres discussions, l’OUA, en présence de 32 pays nouvellement indépendants. Après des siècles de domination, d’oppression, d’asservissement et d’exploitation esclavagiste, l’Afrique se réveillait et prenait conscience de sa force et de l’impératif de celle-ci : sa dignité dans l’unité.

Source : http://www.peaceau.org/fr/article/message-de-s-e-m...