Mike Pompeo remet les premiers Prix de la liberté de religion dans le monde

Le secrétaire d’État des États-Unis, Mike Pompeo, a récompensé six personnes pour leur travail sans relâche en faveur de la défense de la liberté de religion lors d’une cérémonie dans le cadre de la Conférence ministérielle sur l’avancement de la liberté de religion, qui s’est tenue à Washington.



« Ils ont mis en jeu leur réputation, leur confort personnel, leur bien-être, et même leur vie dans certains cas, pour aider des gens qu’ils ne connaissaient pas, et qui, pour beaucoup d’entre eux, ne pratiquent pas la même religion que la leur », a déclaré M. Pompeo, le 17 juillet. Découvrez leur portrait :



Mohamed Yosaif Abdalrahan, Soudan

Avocat et militant œuvrant avec une organisation soudanaise de défense des droits de l’Homme, Mohamed Yosaif Abdalrahan défend les minorités religieuses de son pays. Membre de la majorité musulmane, il lutte en faveur du renforcement des protections juridiques pour les communautés religieuses minoritaires et les aide dans leurs démarches avec le système judiciaire du pays. « Défendre la liberté de religion au Soudan est la moindre des choses que je puisse faire », a-t-il déclaré.



William et Pascale Warda, Irak

Les Irakiens William et Pascale Warda ont fondé l’organisation de défense des droits de l’Homme Hammurabi en 2003, une association à but non lucratif, sans dénomination politique, qui dénonce les violations des droits de l’Homme en Irak. L’association a documenté les atrocités perpétrées par Daech contre les Yazidis, les chrétiens et d’autres minorités. « La solution pour [sauver] notre monde, c’est la charité. Nous sommes appelés à changer la donne », a affirmé Pascale.



Ivanir dos Santos, Brésil

Ivanir dos Santos est un prêtre qui pratique le candomblé, une religion d’ascendance africaine au Brésil faisant souvent l’objet de discrimination et d’agressions dans ce pays. Il est le fondateur de la Commission de lutte contre l’intolérance religieuse et du Centre pour les populations marginalisées, lesquels viennent en aide aux groupes vulnérables. Ivanir dos Santos rassemble des milliers de personnes de toutes les confessions dans le cadre d’évènements tels que la Marche pour la défense de la liberté religieuse à Rio de Janeiro.



Salpy Eskidjian Weiderud, Chypre

Salpy Eskidjian Weiderud est une architecte de l’initiative de consolidation de la paix à Chypre connue sous le sigle RTCYPP (Religious Track of the Cyprus Peace Process, Volet religieux du processus de paix à Chypre). Elle en est la directrice générale depuis 2012. Depuis près de 30 ans, elle œuvre aux côtés d’institutions confessionnelles en Europe et au Moyen-Orient en vue de promouvoir la compréhension interreligieuse.



Abubakar Abdullahi, Nigeria

L’imam Abubakar Abdullahi a risqué sa vie en 2018 lorsqu’il est intervenu pour sauver 262 chrétiens et d’autres personnes. Il a ouvert les portes d’une mosquée et de sa maison située tout près à des centaines de personnes fuyant les bergers d’origine peule qui les attaquaient. Lorsque le vice-président du Nigeria, Yemi Osinbajo, a salué son courage en mai, l’imam a déclaré : « Dieu a créé l’humanité de manière non uniforme, mais il veut que nous vivions ensemble dans la paix et l’harmonie, et non que nous nous fassions du mal. » (Abubakar Abdullahi n’était pas en mesure d’assister à la cérémonie de remise des prix.)