AFRIQUE Mozambique : EDF, TotalEnergies, Sumitomo Corporation sélectionnées pour développer un projet hydroélectrique

Alwihda Info | Par Alwihda Info - 18 Décembre 2023



Le consortium constitué d’EDF (40%), TotalEnergies (30%) et Sumitomo Corporation (30%), sélectionné comme partenaire stratégique par le gouvernement du Mozambique, annonce avoir signé des accords pour le développement du projet hydroélectrique dénommé « Mphanda Nkuwa » (MNK).

D’une capacité de 1500 MW, MNK est un projet de centrale hydroélectrique au fil de l’eau, située sur le fleuve Zambèze, à 60 kilomètres de la ville de Tete. Dans le cadre du développement de ce projet, le consortium a signé aujourd’hui :



Un accord de développement conjoint avec le Gabinete de Implementação do Projecto Hidroeléctrico de Mphanda Nkuwa (GMNK), Electricidade de Moçambique (EDM) et Hidroeléctrica de Cahora Bassa (HCB). En particulier, EDM et HCB détiendront 30% du projet, et le consortium 70% ;

Un accord-cadre avec EDM, HCB et le ministère de l’Energie et des Ressources naturelles (MIREME). Il préfigure le futur contrat de concession.

Pour mener à bien ce projet, le consortium tirera parti de l’expérience et de l’expertise reconnue d’EDF dans l'hydroélectricité, du savoir-faire de TotalEnergies dans le développement de projets énergétiques intégrés et complexes notamment en Afrique, et de l’expérience de Sumitomo en matière de financement stratégique de projets IPP, notamment en Afrique subsaharienne.



La centrale hydroélectrique de MNK augmenterait de plus de moitié la capacité de production d’électricité du pays et pourrait alimenter plus de 3 millions de foyers au Mozambique et dans les pays limitrophes, favorisant ainsi la croissance socio-économique en Afrique australe. Elle contribuerait également à la transition énergétique de la région par la production d’une électricité fiable, compétitive et renouvelable.



La prochaine étape du projet consistera à réaliser les études complémentaires, dont les résultats permettront de définir les meilleures solutions en termes d'impact environnemental et social tout en garantissant la viabilité technique et financière du projet. Les normes internationales les plus strictes en matière environnementale, sociale et de gouvernance seront mises en œuvre dans le cadre de ce projet, soutenu par la Banque Africaine de Développement et la Banque Mondiale à travers l’IFC (International Finance Corporation). En particulier, le consortium collaborera étroitement avec l’ensemble des parties prenantes en amont de la mise en œuvre du projet.



« TotalEnergies est ravi de pouvoir étendre sa présence au Mozambique au-delà du projet Mozambique LNG avec un investissement important dans les énergies renouvelables, qui bénéficiera à la population du Mozambique. C'est un nouvel exemple de la capacité de TotalEnergies à mettre en œuvre sa stratégie multi-énergies dans les pays pétroliers et gaziers pour les accompagner dans leur transition énergétique », ont déclaré Mike Sangster, Directeur Afrique et Vincent Stoquart, Directeur Renewables de TotalEnergies.



« Nous nous réjouissons d’apporter notre pierre à l’édifice du projet Mphanda Nkuwa, car il s’agit là d’une excellente occasion de mettre notre expertise technique en hydroélectricité ainsi que notre fort engagement environnemental et social au service des populations locales et de la biodiversité.Ce projet, qui améliorera considérablement l’accès à l’électricité dans la région, est pleinement en phase avec l’ambition d’EDF de construire un avenir énergétique neutre en CO2, favorisant le développement, grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants», a déclaré Béatrice Buffon, Directrice Exécutive Groupe en charge de la Direction Internationale d’EDF.



« Nous sommes heureux de participer à Mphanda Nkuwa.Ce projet hydroélectrique permettra un meilleur accès à l’électricité dans la région et fera de la zone un hub d’énergie verte pour les pays d’Afrique australe.Afin d’atteindre l’objectif de neutralité carbone à horizon 2050 et de contribuer à l’émergence d’une société durable, Sumitomo Corporation œuvrera pour accompagner d’autres projets d’énergies renouvelables à l’avenir », a déclaré Koichi Taniguchi, directeur général, Division Infrastructures électriques Monde.





