MusicTime® Change de look au vu de son Expansion en Afrique

MusicTime®, la première application mondiale de streaming basée sur le temps a révélé ce Mardi 10 mars sa nouvelle identité. La chartre graphique a été dévoilée sur les réseau sociaux après des mois de recherche et développement.

MusicTime® a été lancé pour la première fois en Afrique du Sud en décembre 2018 et est maintenant officiellement implanté dans six pays africains, à savoir l’Afrique du Sud, le Ghana, le Nigéria, la Zambie, le Cameroun et eSwatini.

Avec plus de 500 000 téléchargements, MusicTime® a déjà prouvé qu’une expérience unique, légale et abordable du streaming à des adeptes en Afrique.

La vision de MusicTime® est de devenir l’application de streaming de choix pour les jeunes en Afrique et dans le monde, avec des offres abordables et flexibles. L’ambition de MusicTime® est de devenir la plateforme préférée des artistes sur le continent.

Consommer la musique sans abonnement et sans facture

MusicTime® propose une offre tout à fait unique, qui s’aligne avec le comportement des consommateurs en matière de crédit de communication. Les utilisateurs peuvent acheter un pack hebdomadaire, qui donne droit à 2 ou 5 heures d’écoute, valable pendant sept jours. En partenariat avec MTN, les offres MusicTime® inclus la data dans leur forfait. MusicTime® offre un essai gratuit de 60 minutes à tous ses utilisateurs. Le paiement se fait uniquement pour l’instant par crédit de communication.

Local d’abord, mais international aussi!

MusicTime® possède l’un des plus grands catalogues du continent, offrant plus de 40 millions de chansons et des milliers de liste d’écoute. Les partenaires du label incluent Africori, Content Connect Africa, DMCE, FUGA et plus encore. MusicTime® travaille également avec de grandes maisons de disques telles que Universal et Warner.

Miss Oyinkasola Fawehinmi, le PDG de DMCE, une société implantée au Nigéria, Tanzanie et au Ghana a déclaré, « Le modèle de tarification de MusicTime® est novateur et offre une consommation de musique sans données, ce qui est plus facile d’accès pour les utilisateurs grâce au paiement via crédit de communication. DMCE et ses ayants droit sont enthousiasmés par la perspective de ce modèle et croient qu’il constitue une solution mutuellement avantageuse pour tous les intervenants de la scène musicale locale. » Elle a ajouté : « Nous aimons travailler avec MusicTime® car c’est un produit en mesure d’offrir aux artistes africains une plateforme qui leur permet de booster leur carrière et de toucher un nouveau public. Nous sommes certains que cette nouvelle image de la marque contribuera à améliorer leur positionnement ».

Monsieur Yoël Kenan, PDG d’Africori, une société d’édition et de distribution spécialisée sur la musique africaine a également ajouté que « L’offre MusicTime® est là pour remettre en question les habitudes de consommation musicale du grand public africain en offrant de nouvelles possibilités aux artistes locaux de toucher de nouveaux fans localement et à travers le continent. Nous sommes impatients de travailler avec MusicTime® en tant que partenaire clé pour générer des revenus et des opportunités promotionnelles pour nos clients en tant qu’artistes et labels africains de premier plan ».

L’expansion vers d’autres marchés en Afrique et au Moyen-Orient est une priorité pour 2020 et les services seront disponibles dans quatre autres pays d’ici la fin de l’année.

S’exprimant sur le changement de marque, le PDG de SIMFY Africa propriétaire de la marque MusicTime®, David Gillaranz, a déclaré : « Nous sommes très fier de lancer notre nouveau logo. Le lancement est en ligne directe avec notre vision d’offrir un service de musique en ligne bon marché et dans la légalité pour Afrique et ailleurs. Notre proposition est unique et donne à chacun un accès à des millions de titre et de listes d’écoute orientées principalement sur la musique locale ».

