N'Djamena : L'ATIAC met la propreté au centre de santé d’Atrone

Dès 7 heures du matin, les membres de l’ATIAC, munis de pelles, brouettes, râteaux et balais, se sont activés à nettoyer la cour et les toilettes, rendant ainsi l’espace plus salubre pour les usagers. Par ailleurs, une séance de sensibilisation a été organisée à l’intention du personnel du centre, soulignant l'importance d'un environnement propre dans une structure de santé.



La mission de l’ATIAC est de sensibiliser, éduquer et mobiliser les citoyens en faveur d’actions citoyennes. Cette opération de nettoyage témoigne pleinement de la vision de l’association. Selon M. Mbailassem Francis, secrétaire de l’ATIAC, l'organisation poursuit plusieurs objectifs, dont la protection de l’environnement, ainsi que la formation et la sensibilisation contre les pratiques nuisibles telles que la pollution et l’abandon d’ordures dans les lieux publics.



Les activités de l’ATIAC ciblent principalement les écoles, les marchés, et plus largement la société dans son ensemble. Le secrétaire a rappelé que chaque citoyen doit devenir un acteur engagé pour la protection de l’environnement, notamment en luttant contre le changement climatique et en évitant toute pratique compromettant la vie sociale et aquatique.



De nombreuses autres actions de nettoyage et de sensibilisation sont prévues par l'association, visant à assainir les milieux de vie ainsi que diverses structures publiques et privées.