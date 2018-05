N’Djamena : interdiction de la vente de carburant à la sauvette

La Maire de la ville de N’Djamena, Mariam Djimet Ibet a fait, ce vendredi 25 mai 2018 à la Mairie centrale, un point de presse relatif à la vente de carburant à la sauvette dans la ville de N’Djamena.



La mairie de la ville de N’Djamena annonce à travers ce point de presse l’interdiction de la vente de carburant frelaté. La vente de carburant provenant des pays voisins a pris une ampleur incommensurable, atteignant ainsi tous le périmètre urbain.



La Maire de la ville de Ndjamena, Mariam Djimet Ibet rapporte que la plupart de personnes s’adonnant à cette pratique sont des femmes et des enfants. Selon elle, ils occupent les bordures des routes, les devantures des hôpitaux, des institutions, les marchés voire même l’intérieur des quartiers, l’axe du grand marché allant vers le marché à mil et le rond-point des travaux.



Par ailleurs, elle souligne que ce phénomène n’est pas sans conséquence et cela produit des effets négatifs sur les personnes qui s’y adonnent. « Etant donné que le carburant est inflammable, l’exposer au soleil représente un danger. Aussi, cette pratique expose les stations-services et la raffinerie de Djaramaya à un état de mévente entrainant ainsi une chute vertigineuse de l’économie nationale. Face à cette situation, l’exécutif de la commune de la ville de N’Djamena dont je dirige, ne pourrait rester indifférent. Conformément aux lois de la République et surtout à l’arrêté N173/M/SG/2017, je répète que la vente du carburant à la sauvette est strictement interdite », martèle-t-elle.



En outre, la Maire de la ville de N’Djamena, Mariam Djimet Ibet prévient que toute personne surprise entrain de vendre du carburant de façon informelle, sera appréhendée et sévèrement punie conformément aux lois de la République. La mairie de la ville de N’Djamena instruit toutes les forces de l’ordre de procéder à l’application stricte de cette mesure.