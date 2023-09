Nations-Unies : la coopération internationale au cœur du discours du président Biden à l'Assemblée générale

Le président américain Joe Biden a prononcé un discours à l'Assemblée générale des Nations-Unies de 2023, dans lequel il a appelé à la réconciliation entre les anciens ennemis de la guerre du Vietnam, et à la coopération internationale pour un avenir meilleur.



Biden a commencé son discours en soulignant l'importance de travailler ensemble pour surmonter les défis mondiaux tels que le changement climatique, la sécurité mondiale et les droits de l'homme. Il a souligné que les États-Unis travaillent avec des partenaires du monde entier pour élaborer de nouvelles approches face à ces défis communs.



Le président américain a ensuite abordé la question de la réconciliation entre les anciens ennemis de la guerre du Vietnam, en soulignant que les États-Unis et le Vietnam ont travaillé ensemble pour surmonter leur passé de guerre, et pour construire un avenir meilleur pour leurs peuples. Il a salué les efforts des dirigeants vietnamiens et américains, pour renforcer les liens entre les deux pays et pour promouvoir la paix et la prospérité dans la région.



Biden a également souligné l'importance de la coopération internationale pour faire face aux défis mondiaux tels que la pandémie du Covid-19, en appelant à une action collective pour garantir que les vaccins soient disponibles pour tous les pays, en particulier les pays les plus pauvres.



Le discours du président Biden à l'Assemblée générale des Nations-Unies en 2023 a mis en avant l'importance de travailler ensemble pour surmonter les défis mondiaux et pour construire un avenir meilleur pour tous les peuples.



Sa vision de la réconciliation entre les anciens ennemis de la guerre du Vietnam et de la coopération internationale pour faire face aux défis mondiaux est un message d'espoir pour le monde entier.