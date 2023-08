Niger : La junte met fin aux fonctions des ambassadeurs auprès de quatre pays

Les putschistes au Niger ont annoncé jeudi 3 août soir mettre «fin» aux «fonctions» d'ambassadeurs du Niger en France, aux Etats-Unis, au Nigeria et au Togo, dans un communiqué lu à la télévision nationale par le Colonel major Amadou Abdramane.



«Il est mis fin aux fonctions des ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la république du Niger (...) auprès de la république française», du «Nigeria», auprès de «la république togolaise» et «auprès des Etats-Unis», a déclaré le Colonel major Amadou Abdramane.



Cette décision intervient au moment où les pressions internationales se multiplient pour rétablir l’ordre constitutionnel au Niger. Dans une déclaration à l’occasion de la fête de l’indépendance du Niger jeudi 3 aout, le président américain, Biden, a une fois de plus demandé « la libération immédiate du président Bazoum et de sa famille, ainsi que la préservation de la démocratie durement acquise au Niger ».