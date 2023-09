Niger : La junte signe un arrêté expulsant l’ambassadeur de France

Les militaires au pouvoir au Niger ont publié un arrêté le 31 aout 2023 annonçant que « l’ambassadeur de France Sylvain Jean Itté et son épouse Madame Fernandes Calheiros Cristina sont expulsés du territoire de la République du Niger ».



Le ministre de l’Intérieur du Niger, le Général Mohamed Toumba, qui a signé l’arrêté, a souligné qu’il prend dès sa diffusion dont le 31 aout 2023. « Les autorités compétentes sont instruites pour prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’exécution du présent arrêté », a souligné le Général Mohamed Toumba.



Il faut noter que la junte au Niger a ordonné, jeudi 31 août, l’expulsion de l’ambassadeur de France dans une lettre adressée au ministère des affaires étrangères français. Selon ce courrier daté de mardi, l’ambassadeur Sylvain Jean Itté « ne jouit plus de privilèges et immunités attachés à son statut de membre du personnel diplomatique de l’ambassade de France ».



Ses « cartes diplomatiques et visas » ainsi que ceux des membres de sa famille « sont annulés », précise la lettre, ajoutant que les services de police nigériens « sont instruits afin de procéder à l’expulsion » de M. Itté.



Dans une correspondance officielle datée du 29 août 2023, le ministère des Affaires étrangères du Niger a répondu à la note verbale de son homologue français du 26 août pour l’informer «que la question de l’agrément de l’ambassadeur de France est irrévocable et toute observation à ce sujet est sans objet.»



« Au terme du délai de 48 heures expiré à compter du 28 août 2023, poursuit la note, l’intéressé ne jouit plus des privilèges et immunités attachés à son statut de membre du personnel diplomatique de l’ambassade. Les cartes diplomatiques et les visas de l’intéressé et des membres de sa famille sont annulés. Les services de police sont instruits afin de procéder à son expulsion.»