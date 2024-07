Niger: Le Front patriotique pour la Libération (FPL) rejette l'AES et soutient la CEDEAO

Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions croissantes dans la région du Sahel. Le Niger est confronté à une insurrection djihadiste depuis plusieurs années, et le pays a également été secoué par un coup d'État militaire en juillet 2023. En outre, le Niger a récemment cessé d'exporter son pétrole vers le Bénin en raison d'un différend diplomatique, ce qui a incité le gouvernement nigérien à envisager d'exporter son pétrole par l'oléoduc tchadien.



Le FPL a été créé en 2023 par Mahmoud Salah, un ancien officier de l'armée nigérienne. Le groupe a revendiqué plusieurs attaques contre des installations pétrolières et militaires au Niger. Le FPL accuse le gouvernement nigérien d'être corrompu et répressif, et il exige la libération du président renversé, Mohamed Bazoum.



La situation au Sahel est complexe et volatile. Il est difficile de savoir quel sera l'impact de la déclaration du FPL. Cependant, il est clair que le groupe est un acteur important du conflit au Niger.