Niger : Niamey affirme de sa souveraineté nationale et remet en cause les accords de coopération militaire qui se sont avérés infructueux dans le cadre de la lutte anti-terroriste

Cette démarche vise à réaffirmer la souveraineté nationale du Niger et à recentrer ses priorités stratégiques en matière de défense et de sécurité intérieures. Le gouvernement considère que la présence militaire américaine est illégale et viole les règles constitutionnelles et démocratiques.



L’accord de coopération militaire avec les États-Unis, établi en 2012, a été dénoncé par le régime de Niamey, qui souhaite recouvrer la pleine maîtrise de ses prérogatives de puissance publique. Cette décision intervient après une visite d’une délégation américaine et marque un tournant dans les relations entre les deux pays selon Niamey.



Le Niger, en quittant la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), s’est rapproché de ses voisins et a annoncé la création d’une force conjointe pour lutter contre les djihadistes qui menacent la région.