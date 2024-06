Niger-Togo : Accord pour booster le commerce, le transport et le transit

Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre le Niger et le Togo, avec pour objectif de finaliser la signature d'un protocole d'accord dans les domaines stratégiques du commerce, du transport et du transit.



La délégation togolaise était composée du Ministre des Transports Terrestres, Aériens et Ferroviaires et de la Ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation Locale.

La rencontre s'est tenue avec le Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) et Chef de l'État du Niger, le Général de Brigade Abdourahamane Tiani, en présence de hauts responsables gouvernementaux nigériens.



Les discussions ont porté sur les opportunités de renforcement des relations économiques et commerciales entre les deux pays, ainsi que sur les perspectives de coopération dans les secteurs clés des transports, des infrastructures et de la facilitation du commerce.



Les deux parties ont souligné l'importance d'une coopération renforcée pour stimuler les échanges économiques, faciliter la circulation des biens et des personnes, et promouvoir l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest.



Cette visite témoigne de la volonté commune du Niger et du Togo de consolider leurs liens d'amitié et de partenariat, dans un esprit de développement et de prospérité partagés.