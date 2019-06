Nigeria : une base de Boko Haram neutralisée par l'armée de l'air

ABUJA - L'armée de l'air nigériane a annoncé lundi que des combattants de Boko Haram avaient été tués à la suite d'une opération militaire visant à détruire une cachette du groupe terroriste dans la région du nord-est du pays.



L'opération s'est déroulée dimanche dernier après que des missions persistantes de renseignement, de surveillance et de reconnaissance ont révélé la forte présence de terroristes de Boko Haram dans un nouveau camp avec plusieurs structures cachées sous le feuillage épais de la forêt dans l'État du nord de Borno, a déclaré Ibikunle Daramola, porte-parole de l'armée de l'air.



La forêt de Sambisa est le plus grand camp d’entraînement de Boko Haram dans le pays.



L'armée de l'air a envoyé un avion Alpha pour attaquer le nouvel emplacement des terroristes. Des bombes ont touché la zone ciblée et laissé des effets dévastateurs sur plusieurs des structures camouflées.



"L'avion de combat a neutralisé les occupants terroristes de Boko Haram dans la région", a-t-il déclaré.



La force aérienne, opérant de concert avec les forces terrestre, soutient les efforts visant à démanteler complètement les terroristes dans la zone.