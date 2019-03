Nouvelle-Zélande : des attentats terroristes contre des mosquées font 40 morts

Deux mosquées de la ville de Christchurch ont été prises pour cible par un ou plusieurs tireurs en Nouvelle-Zélande, ce vendredi 15 mars, jour de prière pour les musulmans. L'attaque terroriste a fait au moins 40 morts et une vingtaine de blessés, selon un bilan provisoire.



La Nouvelle-Zélande vient de connaître « un acte de violence extraordinaire et sans précédent », selon la première ministre, Jacinda Arden. "Il est clair qu'on en peut que décrire cela comme une attaque terroriste", a-t-elle déclaré. "Pour ce que nous en savons, (l'attaque) semble avoir été bien planifiée".



Des arrestations



Quatre personnes ont été interpellées, trois hommes et une femme. Le premier ministre australien, Scott Morrison a annoncé qu'une des personnes impliquées était un ressortissant de son pays, connu pour être un «terroriste extrémiste de droite, violent». La police néo-zélandaise a annoncé par ailleurs avoir désamorcé des engins explosifs retrouvés sur les véhicules des suspects. Le pays a relevé à «élevé» son niveau d'alerte à la sécurité.



La ville bouclée



Le centre de cette ville de l'île du Sud a été bouclé par les forces de l'ordre, qui demandent à toutes les personnes présentes dans ce quartier de ne pas sortir et de signaler tout comportement suspect. Des consignes également relayées par l'ambassade de France en Nouvelle-Zélande.