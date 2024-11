OCI : 21 pays signent une convention sur la coopération en matière d’application des lois anticorruption

La deuxième réunion ministérielle des organismes chargés de l’application des lois anticorruption des États membres de l’OCI, accueillie par la capitale qatarie Doha, le 27 novembre 2024, a été marquée par la signature par 21 États membres de l’Organisation de la Convention de Makkah Al-Mukarammah sur la coopération entre les États membres de l’OCI dans le domaine de la lutte contre la corruption.



Ce nombre de signatures effectuées le même jour représente en soi un événement qui fera date dans les annales et qui devrait contribuer à l’accélération des étapes de ratification de ladite Convention et de son entrée en vigueur pour qu’elle prenne effet. Aussi, ce nombre de signatures reflète-t-il la prise de conscience des États membres de la menace de la corruption et des délits connexes et leur détermination à raffermir la coopération dans la lutte contre ce phénomène.



À cet égard, le Secrétariat général exhorte les autres États membres qui ne l’ont pas encore fait à signer et à ratifier ladite Convention compte tenu de l’importance qu’elle revêt en tant que cadre de coopération pour faire face à ce grave fléau. Il leur demande également de signer et de ratifier le reste des accords et règlements afin que l’Organisation puisse élargir la coopération pour englober tous les États membres dans les divers domaines.