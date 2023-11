OCI : appel à des solutions innovantes pour la promotion du travail et de l’emploi

La réunion des hauts fonctionnaires préparatoire à la 5ème Conférence islamique des ministres du travail sur le thème : « Solutions innovantes et numérisation des services du travail et de l’emploi dans les Etats membres de l’OCI », a été ouvert le 21 novembre 2023 à Bakou, Azerbaïdjan.



Représentant le secrétaire général à l’évènement, Dr Ahmed Kawesa Sengendo, secrétaire général adjoint pour les Affaires économiques de l’OCI, a mis l’accent sur l’objectif de la Conférence, à savoir, aborder les avancées technologiques cruciales et les orientations politiques relatives au travail, à l'emploi et au développement sociétal dans les Etats membres de l'OCI, compte tenu de la tendance alarmante de la hausse du chômage, en particulier chez les jeunes.



Dr Sengendo a souligné l'émergence de nouvelles catégories de travailleurs dans l'économie de plateforme comme facteur de résilience pendant la pandémie. Il a mis l’accent sur le potentiel de l'économie de plateforme dans la création d'emplois, en particulier pour les jeunes et les femmes, grâce à des modalités de travail flexibles et à des sources de revenus supplémentaires.



Par ailleurs, il a mis en exergue la nécessité pour les nations de l’OCI d’améliorer les systèmes d’éducation et de formation. Cela implique une attention à la culture numérique, la pensée critique et la formation professionnelle alignée sur les industries émergentes, qui sont cruciales pour les futures opportunités d'emploi et la croissance économique.



Il a souligné que la compétence essentielle que les établissements d'enseignement du 21ème siècle devraient transmettre aux apprenants est d'apprendre à apprendre, afin qu'ils puissent s'engager dans un apprentissage continu. Parallèlement, une réunion des Hauts fonctionnaires préparatoire à la séance ministérielle de la Session inaugurale de l’Assemblée générale du Centre de travail de l’OCI a été tenue dans le même lieu.



La réunion des Hauts fonctionnaires a passé en revue les progrès réalisé dans la mise en œuvre des résolutions de la CIMT, de la Stratégie du marché du travail de l’OCI, ainsi que dans d’autres activités destinées à la lutte contre le chômage, le renforcement des capacités de la main d’œuvre et l’amélioration de la protection sociale entre autres points à l’ordre du jour.