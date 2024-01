OCI : appel à une action collective pour soutenir la cause palestinienne

Le secrétaire général de l'Organisation de Coopération Islamique (OCI), Hissein Brahim Taha, a prononcé un discours à l'occasion de la 7ème réunion annuelle de Coordination des institutions de l'OCI (ACMOI), qui s'est tenue à Djeddah les 17 et 18 janvier 2024.



Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général a exprimé sa satisfaction quant aux progrès réalisés par l'ACMOI depuis sa création en 2015, en tant que mécanisme visant à assurer la mise en œuvre effective des décisions et des résolutions de l'OCI dans les domaines politique, économique, social, culturel et humanitaire.



Il a également souligné la priorité accordée par l’OCI à la cause palestinienne, qui est au cœur de son agenda, et a dénoncé la poursuite de l’agression brutale d’Israël contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza ; une agression qui a fait des dizaines de milliers de victimes et des millions de personnes déplacées, et causé d’énormes destructions, des dommages et des souffrances humaines.



Par ailleurs, il a appelé à une action collective et à des mesures efficaces à prendre par les institutions de l’OCI afin de renforcer la résilience du peuple palestinien et de faire face aux conséquences humanitaires qu’il subit, en particulier dans la bande de Gaza.



Il a également mis en évidence les défis communs auxquels est confronté le monde islamique, tels que l’islamophobie, l’insécurité alimentaire, les questions d’éducation et de technologie, qui sont des priorités majeures de l’OCI, tel que stipulé par les différentes résolutions de la CFM.



Le secrétaire général a également salué les efforts de coordination entre les différentes institutions de l’OCI, qui ont facilité la mise en œuvre des résolutions de l’OCI sur diverses questions d’intérêt commun pour le monde islamique.



Il a félicité la famille de l’OCI pour le lancement de trois nouvelles institutions, à savoir le Centre du travail de l’OCI, le Forum Islamique des organismes d’accréditation halal et l’Université Roi Fayçal au Tchad, qui renforceront la capacité et la coopération de l’OCI dans les domaines du travail, du développement et l’amélioration des produits Halal et de l’éducation.



A la fin de son discours, le Secrétaire général a rendu un vibrant hommage à son adjoint aux Sciences et à la Technologie, l'ambassadeur Askar Mussinov, qui quitte ses fonctions après un mandat fructueux. Il a exprimé sa gratitude et sa reconnaissance pour les efforts et les contributions de l'Ambassadeur Mussinov au développement et à la promotion de la coopération scientifique et technologique entre les États membres de l'OCI.