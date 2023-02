OCI : réunion préparatoire au 49e Conseil des ministres des Affaires étrangères de Nouakchott

Les travaux de la Réunion des Hauts fonctionnaires préparatoire à la 49ème Session du Conseil des Ministres des Affaires étrangères des Etats membres de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), prévue les 16 et 17 mars prochain à Nouakchott, République islamique de Mauritanie, ont démarré ce dimanche 5 février 2023, au siège du Secrétariat Général, à Djeddah.



S’adressant à la réunion par une allocution, le Secrétaire Général de l’OCI, M. Hissein Brahim Taha a déclaré que la cause palestinienne, qui est la question centrale de l’Organisation, connaît des développements dangereux et graves, qui ont été discutés récemment par le Comité exécutif dont les recommandations seront suivies, tout comme la situation en Afghanistan qui a constitué l’un des principaux points de la session extraordinaire du Comité exécutif qui a pris à son sujet une série de recommandations, telles que le maintien des contacts avec les autorités de facto à Kaboul, par l’entremise de son Envoyé spécial, et l’organisation d’une deuxième visite de la délégation des Oulémas.



Concernant la question du Jammu-et-Cachemire, M. Hissein Brahim Taha a fait observer que le Secrétariat général et son Envoyé spécial pour le Jammu-et-Cachemire, Son Excellence l’Ambassadeur Yousef Aldobeay, sont actuellement attelés à la mise en œuvre du plan d’action adopté par le Groupe de contact sur le Jammu-et-Cachemire, lors de sa réunion tenue à Islamabad, en marge de la 48ème session du Conseil des Ministres des Affaires étrangères.

Sur un autre plan, le Secrétaire Général a réaffirmé le soutien indéfectible de l’Organisation à la République d’Azerbaïdjan, en ce qui concerne la question du Haut-Karabakh, avant de réitérer la poursuite des efforts en faveur de la réalisation de la paix, de la sécurité, de la stabilité et du développement au Yémen, en Syrie, au Soudan, en Libye, dans les pays du Sahel et du Lac Tchad, en République Centrafricaine, au Mozambique, en Guinée, au Burkina Faso et en Somalie. Il s’est, entre autres, félicité des efforts déployés pour le renforcement de l’unité de l’Irak, de son intégrité territoriale et de sa reconstruction.



Dans le domaine humanitaire, le Secrétaire Général de l’OCI, M. Hissein Brahim Taha, a indiqué que le Secrétariat Général a poursuivi son rôle de coordination de l’action humanitaire à mesure que ses défis redoublent d’ampleur. Il a, également, fait observer que des efforts sont en cours pour la convocation d’une conférence des donateurs pour la région du Sahel et du Lac Tchad.



Le Secrétaire Général a adressé, à cette occasion, ses sincères félicitations à la République islamique de Mauritanie pour avoir accédé à la présidence de la présente session, avant d’exprimer sa profonde gratitude à la République islamique du Pakistan pour les efforts combien louables qu’elle a déployés au cours de son mandat à la tête de la quarante-huitième session, et de rendre un vibrant hommage au Royaume d’Arabie Saoudite, pays du siège, et président du 14ème Sommet islamique, pour le soutien généreux qu’il apporte à l’Organisation et l’intérêt majeur qu’il accorde à ses activités.