OEACP : le Tchad a participé au sommet des chefs d’État et de gouvernement

La secrétaire d’État aux Affaires étrangères, aux Tchadiens de l’étranger et à la Coopération Internationale, Isabelle Housna Kassiré a représenté le président de la transition Mahamat Idriss Deby, au 10ème Sommet des Chefs d'État et de Gouvernement de l'Organisation des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), tenu le 9 décembre 2022 à Luanda en Angola, sous le thème « 3 continents, 3 océans, 1 destin commun : Construire une OACPS résiliente et durable », informe le ministère des Affaires étrangères.



Le Sommet des Chefs d'État et de Gouvernement est l'organe suprême de l'Organisation et définit l'orientation générale de la politique de l'OEACP.



L'OEACP est une organisation créée par l'Accord de Georgetown en 1975 et composée de 79 États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Cette dernière a pour principaux objectifs :



• Le développement durable de ses États membres et leur intégration progressive dans l'économie mondiale, ce qui implique de faire de la réduction de la pauvreté une priorité et d'instaurer un ordre mondial plus juste et plus équitable nouvel ;

• La coordination des activités de l'OEACP dans le cadre de la mise en œuvre des accords de partenariat ACP-CE ;

• La consolidation de l'unité et de la solidarité entre les membres de l'OEACP, ainsi que la compréhension entre leurs peuples ;

• L’établissement et consolidation de la paix et de la stabilité dans une société libre et démocratique.



Le Sommet a été précédé d'un Forum des entreprises, qui a abordé les questions liées au commerce entre les États membres de l'OEACP et les principaux partenaires ; un Forum des femmes sur l'économie bleue ; et un Forum des jeunes qui a mis l'accent sur l'importance de la sécurité routière.



Les Chefs d’Etats et de Gouvernement ont décidé à l’unanimité de confier la présidence de ladite Organisation à Joan Manuel Goncalves Lourenco, président angolais, pour une période de 3 ans.