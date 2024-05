AFRIQUE ONU-Habitat : le ministre nigérian du Logement préside la première session du Conseil exécutif 2024 à Nairobi

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 7 Mai 2024



La première session de la réunion du Conseil exécutif 2024 du Programme des Nations Unies pour les établissements humains a débuté à Nairobi sous la présidence d'Arc. Ahmed Musa Dangiwa, ministre nigérian du logement et du développement urbain. Elle se tient au siège d'ONU-Habitat du 6 au 8 mai 2024.

Dans son discours d'ouverture de la réunion, Arc. Dangiwa a demandé aux membres du Conseil exécutif d'ONU-Habitat de redoubler d'efforts pour repositionner l'organisation en tant qu'outil mondial efficace pour relever les défis des établissements humains de manière structurée et durable.



Le ministre, qui est également président du bureau de l'assemblée générale annuelle 2023 de la Shelter Afrique Development Bank (ShafDB), a indiqué qu'il considérait sa position unique comme une occasion de forger des alliances stratégiques qui sont bénéfiques à l'actualisation du mandat d'ONU-Habitat.



Le Conseil exécutif d'ONU-Habitat est un organe législatif d'ONU-Habitat. Il est composé de 36 États membres élus par l'Assemblée des Nations unies pour l'habitat, avec 10 sièges pour l'Afrique, dont l'un est occupé par le Nigeria qui assure actuellement la présidence, 8 sièges pour les États d'Asie et du Pacifique, 4 sièges pour les États d'Europe de l'Est, 6 sièges pour les États d'Amérique latine et des Caraïbes, et 8 sièges pour les États d'Europe de l'Ouest et autres États.



Le Nigeria est membre du Conseil d'administration depuis 2019 et s'est vu accorder un nouveau mandat de deux ans en 2023 jusqu'en 2025. Le Conseil exécutif se réunit deux ou trois fois par an pour superviser la mise en œuvre des activités normatives et opérationnelles d'ONU-Habitat, assurer la responsabilité, la transparence, l'efficience et l'efficacité, approuver et superviser la mise en œuvre du programme de travail et du budget annuels de l'organisation.



Les questions notables prévues pour être discutées lors de la première session de la réunion du Conseil 2024 comprennent des questions financières, budgétaires et administratives, y compris la mise en œuvre de la stratégie de mobilisation des ressources conformément au plan stratégique pour la période 2020-2025 et les actions d'ONU-Habitat pour remédier aux déséquilibres géographiques et de genre dans la composition de son personnel ; des mises à jour sur le projet de programme de travail d'ONU-Habitat et le projet de budget de la Fondation des Nations unies pour l'habitat et les établissements humains pour 2025, les grandes lignes du plan stratégique d'ONU-Habitat pour la période 2026-2029, et la mise en œuvre des activités normatives et opérationnelles d'ONU-Habitat, y compris l'établissement de rapports sur ses activités programmatiques en 2023 et la mise en œuvre de sous-programmes, de programmes phares et d'activités de coopération technique.



La réunion examinera également la mise en œuvre de la réforme du système de développement des Nations unies au sein d'UN-Habitat et les mesures prises par UN-Habitat pour renforcer la protection contre l'exploitation et les abus sexuels et contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.



La session d'ouverture a vu la participation des représentants des 36 pays membres, du secrétaire du cabinet pour les terres, les travaux publics, le logement et le développement urbain de la République du Kenya, l'Honorable Alice Wahome, qui a accueilli les membres.





