ONU : le Tchad appelle à maintenir et amplifier l'aide au développement

Le Tchad "appelle les pays donateurs à maintenir et amplifier l'aide au développement aussi bien bilatérale qu'à travers le système des Nations Unies", a déclaré le 23 septembre Awatif Altidjani Ahmed Koiboro, secrétaire d'État du Tchad aux Affaires étrangères.



Cette aide est "d'un secours inestimable pour des centaines de millions de personnes à travers le monde, et dont dépend leur survie".



La secrétaire d'État a estimé que toute tendance ou tentation à diminuer l'aide au développement sera contreproductive et risquerait d'aggraver davantage la situation de crise dans le monde.