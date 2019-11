Open de Dakar : une judokate tchadienne remporte une médaille d'or

La jeune judokate tchadienne Memneloum Demos a décroché ce dimanche une médaille d'or à l'Open de Dakar, au Sénégal, dans la catégorie des moins de 70 kg, a annoncé le Comité olympique et sportif tchadien.



Hier, le judoka tchadien Oumar Hissein Ramadan a remporté une médaille de bronze dans la catégorie des -66 kg.



Lors du troisième Open de Yaoundé qui a eu lieu du 9 au 10 novembre dernier, la tchadienne Memneloum Demos a été sacrée deuxième vice-championne chez les -70 kg avec une médaille de bronze, en présence du président du Comité olympique et sportif tchadien, Me Abakar Djermah.