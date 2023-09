Opérations anti-terroristes des forces armées maliennes : Une riposte déterminée

Dès le 6 septembre 2023, vers 13 heures, les Forces Armées Maliennes (FAMa), agissant sur des informations précises et fiables, ont lancé des frappes aériennes préventives suivies d'une opération aéroportée. Cette opération a visé les groupes armés terroristes, y compris un chef terroriste recherché, qui étaient responsables de la pression constante exercée sur les populations pacifiques à seulement 35 kilomètres au nord de Tombouctou.



Les terroristes, qui se rassemblaient pour planifier des attaques contre les FAMa dans la région, ont subi de lourdes pertes. Un véhicule a été détruit, et d'importantes quantités de matériaux servant à la fabrication d'engins explosifs improvisés et de munitions ont été saisies.



Cette opération démontre la détermination inébranlable des FAMa à poursuivre la lutte contre les groupes terroristes actifs dans la région, en particulier depuis la reprise de l'emprise de la MINUSMA (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali) par les FAMa à Ber.



En outre, le dimanche 3 septembre 2023, le corps d'un terroriste, laissé à l'abandon et en état de décomposition avancée, a été découvert dans les environs du poste de péage de Dialakoroba, situé sur l'axe Bamako-Sikasso. Le Commissaire Divisionnaire Komon SOUARA, Commandant de la Brigade Spéciale d'Intervention, s'est rendu sur les lieux de l'attaque pour évaluer les dégâts.



Selon le Commissaire Principal Cheick Abdou SANGARE, Commandant de la Brigade Anti Criminalité, l'attaque avait eu lieu dans la nuit du 2 au 3 septembre 2023, vers 1 heure du matin, lorsque des individus armés ont pris d'assaut le poste de péage. Après ces hostilités, des opérations de ratissage ont été menées par les forces de police et un détachement de l'Armée de l'Air basé à Sénou.