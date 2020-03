Ouverture officielle du Centre opérationnel de commandement COVID-19

A ce jour, il y a 12 cas positifs de coronavirus à Madagascar. Ces personnes sont entièrement prises en charge, et un suivi médical régulier est assuré. Leur pronostic vital n’est pas menacé. Le centre opérationnel de commandement COVID-19 basé au Mining Business Center Ivato est officiellement actif.

Le Centre coordonnera les différentes mesures à appliquer afin de maîtriser la propagation du coronavirus à Madagascar. Ce 23 mars 2020, le Président Andry Rajoelina et son épouse étaient venus constater de visu les actions menées par le centre et réceptionner officiellement les équipements et matériels médicaux, dons de l’OMS, pour lutter contre le coronavirus. Le nombre de brigades chargées de lutter contre la propagation de cette pandémie a également été augmenté. Chaque brigade ; composée d’agents de santé, des forces de l’ordre et d'un agent psychosocial ; réalisera un suivi de l’état de santé et du confinement de ceux qui sont en quarantaine. A cet effet, des véhicules équipés de GPS, ambulances et cliniques mobiles seront mobilisés dans toute la ville. Un contrôle s’effectuera de manière aléatoire sur un échantillon de 1000 personnes par jour. Le Président Andry Rajoelina a été ferme sur le respect et la stricte application des mesures ainsi que les sanctions appliquées aux réfractaires. Les informations officielles sur l’évolution des cas de Covid-19 émaneront du centre opérationnel de commandement qui seront retransmises sur les chaines nationales, ainsi que sur toutes les chaînes de radios et télévisions sur toute l'étendue du territoire tous les jours à 13 heure. Seules les informations émanant du Centre feront foi. « La diffusion de fausses nouvelles est un acte condamnable. L’État enquêtera sur les personnes impliquées dans la diffusion d’intox. De sévères sanctions seront appliquées à leur encontre », a martelé le président Andry Rajoelina.

Par ailleurs, au niveau national, des mesures strictes ont également été prises pour maitriser les prix des produits et les approvisionnements. Les abus dans ce domaine seront également punis.

« L’heure est à l’unité et à la solidarité nationale » a déclaré le Président de la République. Il a ainsi appelé tout le peuple malagasy à respecter les mesures de confinement et à rester chez eux, afin de mieux se protég

