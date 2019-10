PIB angolano vai crescer 1,8 em 2020

A economia angolana poderá crescer 1,8 por cento em 2020, depois da recessão de 1,1% de 2019, segundo projecções da proposta de Orçamento Geral do Estado (OGE) para o próximo ano. O crescimento do PIB será suportado pelo desempenho positivo do sector petrolífero com 1,5% e com a contribuição do não petrolífero com 1,9 por […]

