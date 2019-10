Paradise Game, Acteur Majeur dans L’industrie du Jeu Video en Afrique Lance Officiellement Le Feja 3, Le Rdv Incontournable du Esport et des Jeux Videos D’afrique

Pour la 3e année consécutive, Abidjan abritera du 22 au 24 Novembre, le Festival de l’Electronique et du Jeu Vidéo d’Abidjan (FEJA) à COSMOS YOPOUGON. Organisé par Paradise Game et rendu possible par Orange Cote d’Ivoire, cet événement vient répondre aux attentes des gamers en proposant un programme interactif pendant deux jours pour tous les […]

