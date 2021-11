Paris : le PCMT a échangé avec les dirigeants libyen, burkinabé et nigérien

Après la conférence internationale sur la Libye, les dirigeants tchadien et libyen se sont retrouvés en tête-à-tête pour parler de coopération bilatérale. Mohammed el-Menfi, le président du Conseil Présidentiel libyen et le président Mahamat Idriss Deby ont au cours des entretiens évoqué la nécessité de mutualiser les efforts pour faire face aux défis sécuritaires transfrontaliers et de redynamiser la coopération bilatérale, informe la Présidence du Tchad.



Le président du CMT a indiqué à son homologue libyen que la solution à la crise libyenne est aux mains des Libyens eux-mêmes et que le Sahel les pays limitrophes de la Libye ont hâte de voir ce pays écrire une nouvelle page de son histoire.



Le Sahel avec toutes ses difficultés a aussi fait l’objet d’une rencontre entre les présidents Rock-Marc Christian Kaboré, Mohamed Bazoum et Mahamat Idriss Deby Itno.



Les trois chefs d’État se sont félicités de leurs stratégies communes pour la lutte contre le terrorisme. Ils se sont engagés à les densifier au regard de la recrudescence des attaques terroristes dans la zone de trois frontières.