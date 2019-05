Partenariat strategique entre la Rugby Union Mauritius et la Fédération monegasque de rugby

Une délégation économique s’est déplacée avec l’équipe nationale et ont pu rencontrer la famille royale et les hautes instances économique du pays. Un partenariat stratégique a été signé entre les deux fédérations dans le cadre du développement des deux fédérations et dont notamment le programme olympique Mauritius2024. Déclaration Kevin Venkiah : « C’est un accord […]

Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...